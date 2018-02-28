Россиянин в упор расстрелял автомобиль

Мужчина вплотную стрелял в лобовое стекло. Фото: "Рамблер"

В российском Санкт-Петербурге мужчина в упор расстрелял автомобиль.

Он ранил двух человек, сообщает Telegram канал Mash.

Выстрелил несколько раз в лобовое стекло, а потом пошел с места происшествия.

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По предварительной информации причиной конфликта стала девушка.

В Казани мужчина устроил стрельбу в многоэтажке, в результате чего погиб сотрудник Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а еще один человек получил ранения.