Россиянин в упор расстрелял автомобиль

 
Ексклюзивы
1/5
Гостиный двор вернули государству без компенсации (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
Гостиный двор вернули государству без компенсации (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
Просмотров: 414
"Кремлевский список" Минфина США убивает логику санцийнои игры - политолог
"Кремлевский список" Минфина США убивает логику санцийнои игры - политолог
3 Просмотров: 441
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2385
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 3933
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 576
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2853
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11268
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 936
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3375
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
8
16
7
5
5
Показали уникальный дом, сделанный из транспортных контейнеров
Показали уникальный дом, сделанный из транспортных контейнеров
В сети показали феномен &quot;синего&quot; льда
В сети показали феномен "синего" льда
В Египте столкнулись пассажирский и грузовой поезда - десятки человек погибли
В Египте столкнулись пассажирский и грузовой поезда - десятки человек погибли
В США испытали самый большой самолет в мире
В США испытали самый большой самолет в мире
До сих пор без памятника: показали фото с могилы Чуркина
До сих пор без памятника: показали фото с могилы Чуркина
Видео
Все видео
Россиянин в упор расстрелял автомобиль
Россиянин в упор расстрелял автомобиль
Появилась запись переговоров российских спецслужб с группой "Вагнера"
Появилась запись переговоров российских спецслужб с группой "Вагнера"
Учительница угрожала убить школьника за надпись на портрете Путина
Учительница угрожала убить школьника за надпись на портрете Путина
Ксения Собчак облила водой Жириновского в прямом эфире
Ксения Собчак облила водой Жириновского в прямом эфире
Депутат Путина несколько дней катался с трупом собаки в бампере
Депутат Путина несколько дней катался с трупом собаки в бампере
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1710
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5220
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5454
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4347
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 2079
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
среда, 28 февраля 2018 22:28

Россиянин в упор расстрелял автомобиль

  Комментировать
Россиянин в упор расстрелял автомобиль
Мужчина вплотную стрелял в лобовое стекло. Фото: "Рамблер"

В российском Санкт-Петербурге мужчина в упор расстрелял автомобиль.

Он ранил двух человек, сообщает Telegram канал Mash.

Выстрелил несколько раз в лобовое стекло, а потом пошел с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трехлетний ребенок подстрелил себя из ружья

По предварительной информации причиной конфликта стала девушка.

В Казани мужчина устроил стрельбу в многоэтажке, в результате чего погиб сотрудник Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а еще один человек получил ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В Казани мужчина открыл стрельбу по прохожим и убил сотрудника Росгвардии
В Казани мужчина открыл стрельбу по прохожим и убил сотрудника Росгвардии Просмотров: 207
Трехлетний ребенок подстрелил себя из ружья
Трехлетний ребенок подстрелил себя из ружья Просмотров: 972
Сейчас вы читаете новость «Россиянин в упор расстрелял автомобиль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

За гроб с телом Чарли Чаплина похитители просили 600 тысяч швейцарских франков

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 Просмотров: 102855
Скандальная модель голышом строила замки из песка
Скандальная модель голышом строила замки из песка
16
 Просмотров: 89292
Полякова, Monatik, Козловский - экс-&quot;регионал&quot; отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Полякова, Monatik, Козловский - экс-"регионал" отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
25
 1 Просмотров: 88042
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 83266
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
19
 Просмотров: 67136
Мир
Эксперт рассказал, когда начал действовать "антибандеровский" закон
Эксперт рассказал, когда начал действовать "антибандеровский" закон
Пенсионера обвинили в 40 изнасилованиях
Пенсионера обвинили в 40 изнасилованиях Просмотров: 216
Показали уникальный дом, сделанный из транспортных контейнеров
Показали уникальный дом, сделанный из транспортных контейнеров
8
 1 Просмотров: 1242
В штате Джорджия учитель устроил стрельбу в школе
В штате Джорджия учитель устроил стрельбу в школе Просмотров: 360
СМИ: Кокаин в российском посольстве был сильно разбавленный
СМИ: Кокаин в российском посольстве был сильно разбавленный 1 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
10
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
5
В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО
3
Столкновения под Радой: нардепы бросали камни в нацгвардейцев
3
"Второй человек в иерархии ДНР оказалась агентом СБУ" - разоблачение боевика
3
В России испугались участи Хиросимы - Лавров обвинил США в подготовке к ядерному удару
Голосов: 382
Голосование Сколько времени продержится Александр Хацкевич на должности главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) будет уволен после первого матча против "Лацио"
  • 2) будет уволен по окончании cезона
  • 3) Хацкевич всё исправит и будет работать долгое время
Просмотреть