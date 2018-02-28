В Казани мужчина открыл стрельбу по прохожим и убил сотрудника Росгвардии

В Казани мужчина устроил стрельбу в многоэтажке. Фото: unikal.org

В Казани мужчина устроил стрельбу в многоэтажке, в результате чего погиб сотрудник Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а еще один человек получил ранения.

"По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил двоих, один из них участковый, прибывший на вызов", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По информации источника, стрельба произошла в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной.

"Сотрудник Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала в артерию. К сожалению, он скончался в больнице", - рассказа он.

Позже эту информацию подтвердили в МВД Татарстана. Известно, что стрелок заблокировал себя в квартире и вел огонь из окна. Позже в ведомстве сообщили, что стрелок мертв, а причиной такого поведения стал бытовой конфликт.

"Злоумышленник 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство", - сообщает полиция.

Освободившись, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого та укрывалась, опасаясь за свою жизнь. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители дома обратились в полицию.

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Когда на место приехала полиция, мужчина начал отстреливаться.

"В ходе задержания он был обезврежен. Он мертв", - уточнили в МВД республики.

18 февраля в Дагестане неизвестный открыл огонь по людям, собравшимся на празднование Масленицы. Нападавший был вооружен ружьем. Он якобы подошел к людям, которые собрались у одной из церквей в Кизляре. Жертвами стали 5 человек, 4 из них погибли на месте происшествия, еще одна женщина скончалась в больнице. Кроме того, пострадали еще 4 человека, в том числе двое силовиков. Самого стрелка ликвидировали.