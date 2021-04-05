Россияне звенят оружием у украинских границ - что пишет мировая пресса

Российский солдат без опознавательных знаков при захвате Крыма в 2014-м / Reuters

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Собирается ли Путин начать новое наступление на Украину?", - Atlantic Council, США

Россия тревожит Киев и мир, сосредоточив вооруженные силы на границе с Украиной. Наращивание войск вызвало опасения относительно возможного наступления России, которое может выйти за пределы восточной Украины, подконтрольной Кремлю.

Западные партнеры Киева отреагировали на угрозу, заявив о поддержке суверенитета Украины. На фоне роста напряжения в конце прошлой недели президент США Джо Байден сделал первый звонок президенту Зеленскому и подтвердил непоколебимую поддержку США территориальной целостности Украины перед лицом агрессии России на Донбассе и в Крыму.

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Когда стали известны детали передвижения российских войск, Европейское командование США повысило боевую готовность до самого высокого уровня. Некоторые военные обозреватели считают, что Кремль стремится напугать Зеленского и проверить решимость администрации Байдена.

Рейтинг поддержки российской власти резко упал, а поддержка партии Путина "Единая Россия" низкая накануне выборов в Думу, которые должны состояться в сентябре. Военная авантюра в Украине может послужить удобным отвлечением и поднять рейтинг Путина. Подконтрольные Кремлю российские СМИ активизировали пропагандистские атаки на Украину и начали обвинять Киев в планировании собственного наступления.

В последние месяцы Зеленский разозлил Москву, напав на союзников Кремля в Украине, включая близкого союзника Путина Виктора Медведчука.

Недовольство россиян привело к всплеску насилия на востоке Украины. 26 марта в результате российского обстрела погибли четверо украинских военных.

Масштабное вторжение русских будет серьезной эскалацией 7-летней агрессии России против Украины. С момента начала боевых действий на востоке Украины в 2014-м Кремль хранил занавес маскировки, развернув ограниченное количество обычных войск вместе с гибридными силами, состоящие из наемников, добровольцев и местных коллаборационистов. Если нападут подразделения российской армии, которые концентрируются у границ Украины, это станет новым этапом конфликта будет иметь серьезные последствия для международной безопасности.

"Москва снова играет на грани войны с Украиной. В последние недели наращивает военные силы в северном Крыму и вдоль восточной границы Украины. Российские официальные лица и высокие представители СМИ распространяют ложь, что Киев готовит военное наступление и обстреливает мирных жителей в восточной Украине. Это может быть подготовкой к новому наступлению Кремля. Целью может быть захват Мариуполя или канала в Херсонской области, по которому вода из Днепра поступает в Крым, или Россия может попытаться ввести "миротворцев" в так называемые ЛНР и ДНР. В качестве альтернативы может быть попытка заставить Зеленского пойти на уступки и испытать Байдена. Если так, Байден прошел испытания. Вашингтон засыпал Киев звонками. Звонки были от самого Байдена, советника Салливана, госсекретаря Блинкена, министра обороны Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов США Милли. Чтобы убедиться, что Кремль получил сигнал, Милли звонил также в Москву. Все это снижает шансы на удары Москвы. Но безрассудная реакция Берлина и Парижа, которые призывают Россию и Украину избегать провокаций, ведет к обратному. Пришло время Вашингтону обеспечить дополнительное лидерство, объявив об условных санкции, которые будут применены к России в случае эскалации в Украине. Санкции могут быть наложены на большой банк, как "Внешэкономбанк" и на "Северный поток-2", - говорит директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

"Чем больше видео с русскими танками, чем больше шума, тем меньше вероятность масштабной войны", - Gazeta Wyborcza, Польша

Массовые передвижения российских войск, записи о поездах, нагруженные танками, обострение боев в Донбассе. Прошедшая неделя ознаменовал опасения по следующей горячей фазы войны в Украине. Однако, как это ни парадоксально, чем больше об этом говорят, тем меньше риски.

Напряженность между Россией и Украиной нарастает несколько недель. По данным властей в Киеве, всего с начала года 20 солдат погибли, несколько ранены.

В то же время появилась информация о массовых передвижения российских войск у границ с Украиной - в оккупированном Крыму и Ростовской области. Кроме того, россияне объявили о масштабных проверки готовности войск в европейской части страны.

Рост напряженности побудили командование США в Европе около недели назад поднять состояние боевой готовности до самого высокого уровня, что означает неизбежный риск кризиса. Особую озабоченность американцев вызвал тот факт, что около 4 тыс. российских солдат остались в пограничной зоне после того, как неделю назад их учения закончились. Однако это малы силы, чтобы вести крупное наступление.

Россия пытается добиться стратегической неожиданности. Открытые военные передвижения лишили ее такой возможности. Тем более, что россияне ведут себя так, чтобы их заметили. До войны в 2014-м масштаб маскировки был несравненно выше. Тогда были крупные учения, мобилизованные значительные силы. Была повышена боеготовность воздушной и зенитной армий. Организовано авиационное боевое патрулирование вдоль границ с Украиной. Сейчас нет. Учитывая все это, россияне сейчас скорее не готовятся к войне, а наоборот демонстрируют силу.

Некоторые аналитики считают, что нынешняя война нервов между Россией, Украиной и Западом связана с новой американской администрацией. Пока Байден и его соратники заявили о решимости в отношениях с Москвой. Президент США назвал Путина убийцей, повлекшее переполох в Кремле. Однако слов мало. Россия решила посмотреть, как американцы справятся с давлением реального бряцание оружием.

В то же время Кремль давит на украинском, провоцируя на ошибки по линии соприкосновения. Например, могут начать бои как ответ за нападение на сепаратистов, впоследствии охарактеризуют как "неспровоцированную агрессию" украинских военных. Сейчас это самый большой риск. Войны не возникают из-за ошибок. Ошибки - только хорошее оправдание.

"ЕС обещает Украине поддержку", - Deutsche Welle, Германия

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обещает Киеву солидарность в конфликте с пророссийскими боевиками.

Поздно вечером в воскресенье после телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Боррель написал: "С большой тревогой следим за российской военной деятельностью у Украины. Евросоюз твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Боррелий добавил, что обсудит этот вопрос с Кулебой и главами МИД 27 стран ЕС в этом месяце. В зоне конфликта на Донбассе Украины и пророссийские боевики обвинили друг друга в нападениях. Украина обвиняет Москву в скоплении тысяч военных на своих северных и восточных границах, а также в аннексирована Крыму. Германия и Франция пытаются найти решение украинского конфликта в так называемом нормандского формате. Также выразили обеспокоенность ростом количества нарушений режима прекращения огня.

По оценкам ООН, в конфликте, который начался в 2014 году, погибли более 13 тыс. человек.

"Байден заявил, что США твердо поддерживают Украину", - Voice of America, США

Президент Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Зеленским заявил, что США решительно поддерживают Украину.



"Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - говорится в заявлении Белого дома.



Послы НАТО встретились, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе.

Байден подчеркнул приверженность стратегического партнерства с Украиной и поддержку антикоррупционных планов Зеленского и программы реформ. Лидеры двух стран согласились, что эти реформы - центральные для евроатлантических стремлений Украины.



