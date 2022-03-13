Россияне вышли на митинги против войны с Украиной, но их задерживает полиция

Всего на антивоенных акциях задержали 13 853 человека. Фото: скрин с видео

В Сибири и на Урале полиция задерживает людей, которые вышли на акции против войны с Украиной.

В Перми задержаны три человека, в Томске — семь, сообщает издание "Медуза".

Есть задержанные в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Брянске.

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Всего, по данным "ОВД-Инфо", с 24 февраля, когда началась война в Украине, на антивоенных акциях в России были задержаны 13 853 человека.

В Херсоне продолжают митинги против российской оккупации. 13 марта жители города снова собираются на площади города, чтобы доказать, что Херсон – это Украина.