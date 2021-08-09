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понедельник, 09 августа 2021 15:58

Россияне снова появляются на популярных курортах Египта

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Россияне снова появляются на популярных курортах Египта
До сих пор большинство отдыхающих в Шарм-эль-Шейху были с Украины / Игорь Тимоць

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх возобновляется спустя почти шесть лет после того, как его приостановили из-за теракта, повлекшего крушение российского самолета.

Первый пассажирский лайнер отправился прямым рейсом в понедельник, 9 августа. Об этом пишет "Немецкая волна".

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Продажи туров начались 26 июля и пользовались высоким спросом. В Египет будут летать восемь авиакомпаний.

31 октября 2015 года самолет Airbus A321-231 российской авиакомпании "Когалымавия", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург исчез с радаров через 23 мин. после взлета. Египетские поисковые группы позже обнаружили его обломки в окрестностях города Нахля. Погибли все 224 человека, которые были на борту. По данным ФСБ России, в хвостовой части лайнера произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Ответственность за теракт взяло на себя синайское подразделение террористической организации ИГИЛ. После этого теракта, повлекшего самую массовую гибель россиян в авиакатастрофе за историю авиации страны, Россия приостановила авиасообщение с Египтом. Но поскольку аэропорты и курорты Египта в последние годы значительно усилили меры безопасности, теперь сообщение возобновили.

23 июля 2018-го в популярном среди туристов курортном египетском городе Шарм-эль-Шейх исламисты из группы "Абдулла Аззам Бригад" совершили теракт. 88 человек погибли в результате трех взрывов. 61 из них - египтяне. Более 200 получили ранения. Это сделало нападение самым смертоносным терактом в истории Египта, пока его не превзошло нападение на Синайскую мечеть в 2017 году.

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09
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