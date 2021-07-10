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суббота, 10 июля 2021 09:52

Россияне шпионили за британским кораблем - СМИ

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Россияне шпионили за британским кораблем - СМИ
Британские СМИ утверждают, что подводная лодка РФ преследовала британский авианосец. ФОТО: pixabay.com

Российская подводная лодка преследовала в Средиземном море британский авианосец HMS Queen Elizabeth.

Для выявления россиян британцы задействовали танкеры и авиацию. Сбросили специальное оборудование в море, чтобы выявить характерные звуки, которые издает субмарина, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.

Пока неизвестно – была ли российская лодка обнаружена случайно. Неясно и то, была ли она специально отправлена на шпионаж за британским кораблем.

Минобороны Великобритании отказалось подтверждать инцидент на море.

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Российские подводные лодки находятся на военно-морской базе Тартус. Расположена на сирийском побережье Средиземного моря.

23 июня Россия заявила, что открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море неподалеку Крыма. Мол, на такой шаг пошли, потому что иностранное судно нарушило их границы. В Британии информацию об обстреле опровергли. Ложь россиян подтвердили и в Пентагоне.

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10
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