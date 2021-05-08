Россияне признались в преступлениях против США. Фото: pixabay.com

Четверо граждан из Восточной Европы, среди которых двое россиян, признали свою вину в кибератаках на финансовые учреждения и физических лиц США.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста США, пишет "Украинская правда".

Согласно документам суда, Александр Гричишкин и Андрей Скворцов из России, Александр Скородумов из Литвы и Павел Стасси из Эстонии были учредителями и членами организации, которая оказывала услуги "пуленепробиваемого хостинга".

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Атаковали учреждения с 2008-го по 2015 год. Для этого распространяли вредоносные программы и похищали данные. Таким образом нанесли миллионы долларов убытков "для жертв из США", отметил агент ФБР.

Штасси, Скородумов и Гричишкин признали свою вину в феврале и марте этого года. Скворцов - 7 мая за тем же обвинениям.

За содеянное каждому фигуранту грозит до 20 лет заключения.

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в 2020 году во время массовых кибератак. В Конгрессе заявили, что хакеры получили доступ к электронной почте бюро Департамента по делам Европы и Евразии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона.