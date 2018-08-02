Россияне пикетируют администрацию Путина за освобождение Сенцова - прямая трансляция

Россияне пикетируют администрацию российского президента для освобождения Сенцова

В центре столицы России Москве перед зданием администрации президента Владимира Путина проходит пикет под названием "Не убивайте Олега Сенцова".

Об этом сообщает Sofa Vision, которая ведет трансляцию с места событий.

Полиция не задерживает участников. На видео видно, как правоохранители записывают данные пикетчиков, общаются с ними. Активисты отмечают, что это делается, чтобы держать людей на крючке. Против них затем будут возбуждать уголовные дела.

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Люди держат плакаты с надписями "Олег Сенцов голодает 81 день. Прошение о помиловании матери было 17 июля. Где ответ?", "Олег Сенцов голодает за вас. Требуем обмена украинских и российских пленных" и "Не убивайте Олега Сенцова".

К украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который находится в российской колонии города Лабытнанги, не пустили священника. "Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округе полковник внутренней службы Александр Новиков отказал отцу Григорию Михнову-Вайтенко, епископу Апостольской православной церкви, во встрече с Олегом Сенцовым", - написала в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.