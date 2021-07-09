Россиянам запретили заниматься сексом после прививки - назвали причину

Россия стала лидером по чрезмерной смертности от коронавируса. Фото: pixabay.com

В России не рекомендуют заниматься сексом и другими физическими нагрузками сразу после прививки.

Это сказал заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в ответ журналисту, передает "Радио 1".

У него спросили, если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что в это время противопоказан секс.

"Я думаю, и это в принципе всем известно, что секс - энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованные после вакцинации", - отметил Грайфер.

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29 июня в России зарегистрировали рекордное количество умерших от Covid-19 за все время пандемии: за сутки умерли 652 человека. За этот период в стране зафиксировали 20 616 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения пока одобрила семь вакцин от коронавируса. Российский препарат "Спутник V" не входит в список, его не одобрило и Европейское агентство по лекарственным средствам, EMA.

Со 2 июля Украина ограничила въезд людей из стран, где произошла вспышка штамма коронавируса Delta. В частности, широкое распространение нового штамма зафиксировали в России. По итогам 2020 года Россия стала лидером по чрезмерной смертности, обогнав США, Испанию, Великобританию. 29 июня в стране зарегистрировали рекордное количество умерших от Covid-19 за все время пандемии.