Россиянам разрешили летать на курорты Египта после 5-летнего перерыва

Проверив безопасность курортов, РФ решила с конца марта возобновить чартеры. Фото: pixabay.com

После более чем 5-летнего перерыва возобновят прямые авиарейсы из России на египетские курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады.

Проверив безопасность курортов, РФ решила с конца марта возобновить чартеры, заявил глава Управления гражданской авиации Египта Ашрафа Нувейра, передает Reuters.

Чиновник добавил, что российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на полеты в оба города с 28 марта и будет летать туда 2 раза в неделю.

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31 октября 2015-го самолет A321 "Когалымавиа", осуществляя перелет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, пропал с радаров на 23 мин. полета. 224 человека, которые в тот момент находились на борту самолета, погибли. С тех пор авиасообщение между РФ и Египтом на паузе. В 2018 году российские самолеты вернулись на рейсы в Каир.