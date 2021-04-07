Россиян разозлили слова Байдена о Путине-убийце - опрос

Россияне не согласны с тем, что Путин убийца. Фото: Reuters

33% граждан России разозлило заявление президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин - убийца.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", проведенного в марте.

25% опрошенных заявили, что почувствовали удивление из-за слов Байдена, а 34% - "не имели никаких особых чувств".

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5% респондентов сообщили, что с пониманием отнеслись к словам президента США, еще 3% - довольны выражением Байдена.

По информации "Левада-центра", заявление главы Штатов о Путине никак не отразилась на отношении россиян к США. 40% опрошенных сказали, что относятся к Соединенным Штатам хорошо, 42% - плохо. Это можно сравнить с сентябрьским опросом, когда так ответили соответственно 40% и 43%.

17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Он также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.