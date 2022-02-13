Россия заявила об атомной подлодке США в своих водах. Пентагон отрицает

Фото: PixabayВ США информацию о нарушении своей подлодкой опровергают.

Россия заявила, что подлодка ВМС США класса "Вирджиния" вчера, 12 февраля, входила в территориальные воды России и покинула их после"соответствующих действий".

Об этом сообщил "Интерфаксу".

"В районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подлодка ВМС США типа "Вирджиния". По данным военных РФ, российские моряки известили экипаж подводной лодки США о пребывании в территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные проигнорировали требования", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Согласно сообщению, после этого экипаж фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства".

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Из-за этого инцидента военный атташе США в Москве был вызван в российское военное ведомство, где ему была вручена нота протеста.

В США такую ​​информацию опровергают. По словам представителя Индо-Тихоокеанского командования США Кайла Райнеса, она не может отвечать действительности.

"То, что Россия заявила о наших операциях в ее территориальных водах - неправда. Я не буду комментировать точное месторасположение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах", - заявил Райнес.

9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря под видом учений. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля. Враг перекроет возможность ухода из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю. Шесть десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ прибыли в оккупированный Севастополь.