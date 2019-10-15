Россия собирает военных для запуска ракет

России проведет испытания стратегичнмих ракетных войск. Фото: digger.ru

В России стартовали военные учения "Гром-2019. Во время них будут испытывать стратегические ракетные войска.

Тренировка продлятся 15-17 октября. Будут запускать ракеты с земли, моря и воздуха, сообщает Минобороны РФ.

Участие примут 12 тыс. человек. Задействуют корабли, подводные лодки и истребители. Военные намерены провести 16 тестовых запусков крылатых и баллистических ракет, в том числе межконтинентальных "Ярсу" и "Синева".

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Обучение охватят воды Баренцева, Балтийского, Черного, Каспийского и Охотского морей.

Россия и Беларусь проводят совместные учения "Щит Союза-2019". Военные отрабатывают проведения антитеррористической операции. В тренировках задействованы более 10 тыс. солдат, 230 танков, 240 артиллерийских систем, 190 систем залпового огня, и до 70 военных самолетов и боевых вертолетов.