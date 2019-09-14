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суббота, 14 сентября 2019 15:13

Россия и Беларусь устроили масштабные военные учения

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Россия и Беларусь устроили масштабные военные учения
Россия и Беларусь проводят учения "Щит Союза-2019". Фото: Prm

Россия и Беларусь проводят совместные учения "Щит Союза-2019".

Военные отрабатывают проведения антитеррористической операции. В тренировках задействованы более 10 тыс. солдат, 230 танков, 240 артиллерийских систем, 190 систем залпового огня, и до 70 военных самолетов и боевых вертолетов. Об этом сообщает InformNapalm.

"В Нижегородскую область стянули 12 000 военнослужащих и около 1000 единиц вооружения и техники. Среди них 230 танков, 240 артиллерийских систем, 360 бронированных машин, 190 систем залпового огня, до 70 военных самолетов и боевых вертолетов", - пишет издание.

Большинство личного состава и техники принадлежит РФ. С белорусской стороны в учениях принимают участие 4 тыс. военнослужащих, более 100 танков и бронемашин, 50 реактивных систем залпового огня и другое вооружение. Как сообщали в Минобороны Беларуси, в учениях задействованы военнослужащие 120-й и 19-й гвардейских отдельных механизированных бригад Северо-западного оперативного командования.

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Учение "Щит Союза-2019" пройдут с 13 по 19 сентября 2019 года в два этапа так называемой "антитеррористической операции": планирование, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника; отработка вопросов управления войсками в ходе оборонительных действий по стабилизации ситуации.

Президент РФ Владимир Путин усиливает давление на президента Беларуси Александра Лукашенко. Так хочет заставить его согласиться на более глубокую интеграцию с Россией в обмен на дальнейшую помощь.

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