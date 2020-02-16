Россия руководит войной в Ливии - Эрдоган

Эрдоган рассказал, что Россия делает в Сирии. Фото: Лента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия "на высшем уровне" руководит войной в Ливии.

В подтверждение своих слов Эрдоган показал журналистам фотографию, на которой, по его словам, вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, возглавляющим Генштаб РФ, снят глава ЧВК "Вагнер", — передает Медуза.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сказал, что заявление Эрдогана "абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране". "Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции", — добавил Богданов.

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Президент Турции ранее заявлял, что в Ливии находятся более двух тысяч наемников ЧВК "Вагнер". Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что, если в Ливии есть наемники ЧВК "Вагнер", то они не представляют интересы России.