Россия пыталась обмануть Словакию - СМИ

РФ обвиняют в незаконной перевозке оружия. Фото: "Громадський Простір"

Российская Федерация перевозила оружие в Сербию через Словакию и не сообщала о содержании груза.

"Словакия могла помочь России с усилением ее военной базы в Сербии не зная", - говорится в сообщении издания Slovak Spektator.

Власти Словакии не опровергает, что российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс" дали разрешение на перелет через страну.

Компетентные органы Словакии утверждают, что они не знали о наличии 10-ти бронированных машин внутри самолетов.

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Транспортировка российской военной техники запрещена санкциями ЕС, введенными против РФ за аннексию Крыма в 2014 году. Словакия эти санкции поддержала.

Премьер Словакии Петр Пеллигрини еще не прокомментировал новость.

Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии. Соответствующий факт подтвердили в пограничном ведомстве страны. Об этом сообщает Yle.