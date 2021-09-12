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воскресенье, 12 сентября 2021 16:49

Россия пытается влиять на Европу через газопровод - Волкер

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Россия пытается влиять на Европу через газопровод - Волкер
Курт Волкер пригрозил России санкциями, если она будет использовать газ как оружие. Фото: youtube.com

Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине.

Об этом говорит американский дипломат Курт Волкер. В рамках Форума YES Brainstorming в Киеве заявил, что США ведут борьбу против российского газопровода "Северный поток 2".

По его словам Соединенные Штаты и Германия начнут действовать против "Северного потока", если Россия начнет использовать газ как оружие.

"Но одно говорить, а другое-то делать. И мы действительно должны что-то делать, чтобы изменить результаты этих действий. В немецко-американской заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности. Поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине", - говорит дипломат.

Волкер добавил, что США и Германия должны относиться к газопроводу как к вопросу безопасности Украины и Европы. Поэтому если Россия будет использовать газ как оружие - будут серьезные действия.

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На этой неделе российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2". Планирует начать подачу природного газа со следующего месяца.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультации по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США. Еврокомиссия направила ответ Киеву и заявила "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".

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12
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