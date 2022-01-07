"Россия пытается обойти ЕС и ведет переговоры только с США" - МИД Франции

Жан-Ив Ле Дриан считает, что Владимир Путин хочет возродить "дух Ялты". Фото: Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что если Россия решится напасть на Украину, то следует рассматривать вопрос остановки "Северного потока-2".

Об этом сообщает Reuters.

Также министр считает, что Россия пытается обойти Европейский Союз и ведет прямые переговоры по Украине только с США.

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"Владимир Путин (ред. Gazeta.ua — президент России) хочет обойти Европейский Союз… он хочет нанести ущерб укрепляющемуся единству ЕС", — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Также министр Франции считает, что президент России Путин пытается воспроизвести "дух Ялты".

"Путин предложил обсудить с НАТО своеобразное возвращение в зоны влияния из прошлого... что означало бы, что Россия восстановит дух Ялты", — сказал Ле Дриан, имея в виду конференцию между союзными государствами времен Второй мировой войны в феврале 1945 года. что дало Советскому Союзу контроль за своими восточноевропейскими соседями.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине.