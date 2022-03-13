Россия просит Китай о военной и экономической помощи

Россия обратилась в Китай за военной помощью. Фото: kommersant.ru

Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной.

Об этом сообщает советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

В понедельник в Риме должна состояться встреча российских и китайских чиновников, которые обсудят возможную роль Китая в войне.

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"Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку. А также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы противодействовать ударам, нанесенным ее экономике из-за широких санкций, введенных США, европейскими и азиатскими странами", - говорится в сообщении.

США предостерегают Китай от вмешательства в войну и грозят серьезными последствиями.

США и Китай проведут первые переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения РФ в Украину. У Байдена продолжат искать рычаги влияния на Путина через посредство Пекина.