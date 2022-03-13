Впервые с начала войны: Китай и США обсудят вторжение РФ в Украину

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США и Китай проведут первые переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

У Байдена продолжат искать рычаги влияния на Путина через посредство Пекина. Об этом сообщает корреспондентка Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс.

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"США и Китай проведут личные переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в Украину. Администрация Джо Байдена продолжает пытаться заручиться поддержкой Пекина для влияния на Путина", – написала Джейкобс.

Сегодня советник Белого дома Джейк Салливан в Италии встретится с высокопоставленным дипломатом Китая Ян Цзечи.

Также у Салливана запланирована встреча с Луиджи Маттиоло, дипломатическим советником премьер-министра Италии Марио Драги по вопросам, связанным с координацией международной реакции на войну РФ против Украины.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.