Россия продолжает вводить войска в Казахстан

Россия продолжает отправлять своих военных в Казахстан.
Об этом сообщает "РИА-Новости".
"Переброс основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан на аэродромы "Алматы" и "Жетиген" продолжается. На аэродроме "Алматы" начались тренировки, во время которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что войска ОДКБ будут находиться в Казахстане до полной стабилизации ситуации в стране.
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В Казахстане установили блокпосты и участники ОДКБ охраняют ряд стратегических объектов, сообщают на сайте президента.
"Правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов", - говорится в заявлении.
Экс-президент Нурсултан Назарбаев передал пост главы Совбеза Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву для оперативного реагирования в ходе беспорядков.
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