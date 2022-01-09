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воскресенье, 09 января 2022 13:57

Россия продолжает вводить войска в Казахстан

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Россия продолжает вводить войска в Казахстан
Войска будут находиться в Казахстане, пока ситуация в стране не станет стабильной. Фото: Reuters

Россия продолжает отправлять своих военных в Казахстан.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

"Переброс основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан на аэродромы "Алматы" и "Жетиген" продолжается. На аэродроме "Алматы" начались тренировки, во время которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что войска ОДКБ будут находиться в Казахстане до полной стабилизации ситуации в стране.

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В Казахстане установили блокпосты и участники ОДКБ охраняют ряд стратегических объектов, сообщают на сайте президента.

"Правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов", - говорится в заявлении.

Экс-президент Нурсултан Назарбаев передал пост главы Совбеза Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву для оперативного реагирования в ходе беспорядков.

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