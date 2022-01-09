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Последние события в Казахстане: гибель еще одного ребенка и какую должность Назарбаев передал Токаеву

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Последние события в Казахстане: гибель еще одного ребенка и какую должность Назарбаев передал Токаеву
Число задержанных выросло до 6 тыс. Фото: Reuters

Экс-президент Нурсултан Назарбаев передал пост главы Совбеза Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву для оперативного реагирования в ходе беспорядков.

Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, передает Orda.kz

"Как я ранее заявлял, Елбасы все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", - сообщил Укибай.

Уполномоченная по правам ребенка сообщила о гибели второго ребенка в результате беспорядков в Алматы. Девочке было всего 4 года. Накануне от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок, еще трое ранены.

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Число задержанных в стране возросло до 6000 человек. Еще несколько часов назад сообщали о чуть более 5100 задержанных. Власти не сообщают точное количество погибших среди протестующих и силовиков.

На государственном телеканале "Хабар 24" показали видео с мужчиной из Кыргызстана, который якобы участвовал в беспорядках за деньги, потому что он безработный. Однако задержан джазовый музыкант из Кыргызстана, выступавший в Казахстане. Его родственники рассказали журналистам, что парня пытали.

Видеоконференция лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предварительно запланирована на понедельник, сообщили "РИА Новости" пресс-служба правительства Армении. В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.

Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.

5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.

В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности.

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