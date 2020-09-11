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пятница, 11 сентября 2020 09:46

Россия принесла извинения Сербии за хамство Захаровой

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Россия принесла извинения Сербии за хамство Захаровой
Путин и Лавров принесли извинения президенту Сербии за хамство МИД РФ. Фото: Twitter

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что президент РФ Владимир Путин принес ему извинения за хамское поведение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она высказалась в адрес Вучича с сексуальным подтекстом, после чего между странами разгорелся дипломатический скандал.

В интервью национальному сербскому телевидению Вучич заявил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой в четверг, 10 сентября, сообщает ТАСС.

"Президент Сербии Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров принесли ему извинения за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой", - говорится в сообщении.

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Дипломатический скандал разгорелся на днях между Сербией и Россией. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала очередной широкий шаг к утверждению в публичном поле гонзо-дипломатии. Она нахамила президенту Сербии Александару Вучичу, причем с сексуальным подтекстом. Что в общении с балканским политиком выглядит совсем уж недальновидно.

В связи с этим официальный представитель российского МИД Мария Захарова в соцсетях сравнила президента Сербии с сексуально раскрепощенной героиней эротического триллера "Основной инстинкт" в знаменитой сцене допроса, сопроводив запись скриншотом из фильма.

Комментируя ситуацию, Вучич заметил: "Подсознание больше говорит о человеке. Больше о себе сказала Мария Захарова: примитивизм и упрощенность больше говорят о ней и о тех, кто ее там поставил".

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