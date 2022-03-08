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вторник, 08 марта 2022 12:22

Спецтема: Война России против Украины

Россия приказала курсантам-летчикам бомбить украинские города - Геращенко

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Россия приказала курсантам-летчикам бомбить украинские города - Геращенко
Сбитый русский самолет. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Большинство пилотов из России отказываются совершать боевые вылеты и бомбить украинские мирные города.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Тelegram.

"Также это связано с большим количеством потерь: самолетов и вертолетов", - написал он.

По информации Геращенко, среди личного состава воздушно-космических сил Российской Федерации наблюдаются "упадочные настроения".

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Геращенко утверждает, что курсантов летных военных заведений России привлекли наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре Украины. Такое решение, по его данным, приняла армия РФ.

"Судя по радиоперехватам у курсантов отмечается слабая возможность управления летательными аппаратами, сложности с ориентацией и ошибки эксплуатации авиационного оборудования", - добавил Геращенко.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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