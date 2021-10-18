Россия прекращает работу постоянного представительства при НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров / Getty Images

Россия с 1 ноября прекращает работу своего постоянного представительства при штабквартире НАТО, а также информационного бюро НАТО в Москве

Секретариата НАТО сообщили о таких шагах российской стороны. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, говорится на сайте российского министерства.

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Лавров заявил, что в случае возникновения в НАТО вопросов к России, представители Альянса могут обратиться к российскому послу в Бельгии. Он не назвал условий возможного возобновления работы миссий.

Лавров назвал действия России ответом на лишение аккредитации восьми сотрудников российского постоянного представительства при штабквартире НАТО в Брюсселе. Общее количество российских дипломатов в представительстве этим решением было сокращено вдвое - с 20 до 10. По решению Москвы, не останется ни одного.

Альянс тогда объяснял решение тем, что лишены аккредитации дипломаты работали на российские спецслужбы и занимались недружественной деятельностью. О своем решении Альянс объявил 6 октября. Российским дипломатам дали время до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что у Москвы больше нет иллюзий относительно возможной нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО.

"Эти перспективы скорее подорваны полностью", - сказал он.

Зато НАТО заявило, что их политика в отношении России остается последовательной.

"Мы усилили сдерживания и защиту в ответ на агрессивные действия России. В то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога", - заявил представитель НАТО.

Для восстановления контактов "нормандской четверки", Украина, Германия, Франция, Россия, следует обеспечить выполнение предыдущих решений, принятых в этом формате, заявил ранее Лавров