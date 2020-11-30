"Россия повышает военную активность" - генсек НАТО

Йенс Столтенберг считает Украину и Грузию "ценными партнерами". Фото: ЕРА

Российская Федерация размещает свои войска от Крайнего Севера до Сирии и Ливия и рядом с НАТО.

Об этом сегодня, 30 ноября, перед встречей глав МИД стран НАТО сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По словам генсека, Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты.

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"РФ размещает больше сил в наших окрестностях, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии. Мы также видим усиление российского присутствия в результате кризисов в Беларуси и Нагорном Карабахе ", - сказал он.

Генсек отметил, что дипломаты обсудят действия Альянса на счет "растущей военной активности России".

Столтенберг отметил, что на отдельном заседании с участием представителей НАТО будут присутствовать главы МИД Украины и Грузии "для решения проблемы безопасности в Черноморском регионе".

Он назвал Украину и Грузию "ценными партнерами" и выразил им поддержку.

Ожидания от будущей администрации следующего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена озвучил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг.