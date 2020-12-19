Россия попала в список врагов США - Помпео

Россию назвали угрозой для демократических США. Фото: slovoidilo.ua

Россия есть в списке врагов США, а президент РФ Владимир Путин - угроза для всех тех, кто любит свободу.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Марку Левину, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке", - заявил Помпео.

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Политик объяснил, что ядерное оружие РФ угрожает безопасности США. Также напомнил о российских кибератаки.

"Владимир Путин остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу", - подчеркнул глава Госдепа.

Администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс о своем намерении закрыть два последних консульства США в России. Госдепартамент сообщил законодателям на прошлой неделе, что он навсегда закроет консульство во Владивостоке на Дальнем Востоке России и временно приостановит работу консульства в Екатеринбурге.