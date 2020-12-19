Россия попала в список врагов США - Помпео

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 225
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
1 Просмотров: 990
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1089
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 522
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1602
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 549
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 396
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
7
9
5
5
Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии
Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии
Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде
Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде
Страну накрыла снежная буря: фото
Страну накрыла снежная буря: фото
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
Видео
Все видео
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 630
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1386
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 774
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 261
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
1 Просмотров: 4887
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 369
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
суббота, 19 декабря 2020 10:21

Россия попала в список врагов США - Помпео

  Комментировать
Россия попала в список врагов США - Помпео
Россию назвали угрозой для демократических США. Фото: slovoidilo.ua

Россия есть в списке врагов США, а президент РФ Владимир Путин - угроза для всех тех, кто любит свободу.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Марку Левину, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке", - заявил Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Безосновательные попытки обвинить Россию" - РФ опровергает свое участие в хакерских атаках на США

Политик объяснил, что ядерное оружие РФ угрожает безопасности США. Также напомнил о российских кибератаки.

"Владимир Путин остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу", - подчеркнул глава Госдепа.

Администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс о своем намерении закрыть два последних консульства США в России. Госдепартамент сообщил законодателям на прошлой неделе, что он навсегда закроет консульство во Владивостоке на Дальнем Востоке России и временно приостановит работу консульства в Екатеринбурге.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия попала в список врагов США - Помпео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии

Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР

Фильм "Титаник" стоил дороже, чем сам корабль

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 2 Просмотров: 33518
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 19774
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 13032
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 11106
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 9495
Мир
В США разрешили еще одну вакцину от коронавируса
В США разрешили еще одну вакцину от коронавируса Просмотров: 9
Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии
Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии
 Просмотров: 180
Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР
Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР
 Просмотров: 540
Фильм "Титаник" стоил дороже, чем сам корабль
Фильм "Титаник" стоил дороже, чем сам корабль
 Просмотров: 270
Администрация США хотят закрыть два последних генкосульства в РФ
Администрация США хотят закрыть два последних генкосульства в РФ Просмотров: 531
Больше всего комментируют
5
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
4
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
3
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
2
Умер последний президент Чехословакии
2
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Голосов: 318
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть