Администрация США хотят закрыть два последних генкосульства в РФ

США хотят закрыть генкосульство в России. Фото: Украинская правда

Администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс о своем намерении закрыть два последних оставшихся консульства США в России.

Госдепартамент сообщил законодателям на прошлой неделе, что он навсегда закроет консульство во Владивостоке на Дальнем Востоке России и временно приостановит работу консульства в Екатеринбурге , сообщает Associated Press.

Закрытие связано с ограничениями, введенными российскими властями в 2017 году на количество американских дипломатов, которым разрешено работать в стране. Эти шаги являются "ответом на текущие кадровые проблемы представительства США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением персонала на миссию США и, как следствие, тупиковой ситуацией с Россией из-за дипломатических виз".

Точные сроки закрытия еще не определены. Американский персонал будет переведен в посольство в Москве, а местные жители будут уволены. По оценкам ведомства, окончательное закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.

После закрытия единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве.

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Ранее Россия распорядилась о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США приказали закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании.