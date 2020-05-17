Россия поднялась в антирейтинге стран по количеству зараженных коронавирусом

В России за последние сутки обнаружили 9709 новых случаев Covid-19.
Это вывело эту страну на второе место в мире по количеству инфицированных, сообщает Worldometer.
РФ обогнала Испанию.
Всего в России 281 752 случая инфицирования. 67373 человека выздоровели. 2631 человек из коронавируса умер. По сравнению с другими европейскими странами это небольшое количество.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: статистика показывает позитивные тенденции
На первом месте по количеству инфицированных остаются США.
За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 3 человека. 2 инфицированных выздоровели. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях.
Комментарии