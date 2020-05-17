Россия поднялась в антирейтинге стран по количеству зараженных коронавирусом

Россия заняла 2 место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Фото: Reuters

В России за последние сутки обнаружили 9709 новых случаев Covid-19.

Это вывело эту страну на второе место в мире по количеству инфицированных, сообщает Worldometer.

РФ обогнала Испанию.

Всего в России 281 752 случая инфицирования. 67373 человека выздоровели. 2631 человек из коронавируса умер. По сравнению с другими европейскими странами это небольшое количество.

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На первом месте по количеству инфицированных остаются США.

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 3 человека. 2 инфицированных выздоровели. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях.