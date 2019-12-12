Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон-грата

Подозреваемого поймали по горячим следам, он оказался русским спецпризначинцем. Фото: Цензор.НЕТ

Двух немецких дипломатов Кремль объявил персонами нон-грата.

Таким образом отреагировали на высылку двух сотрудников дипломатического представительства РФ, об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Свои действия россияне объяснили принципом взаимности и ссылаясь на 9 статью Венской конвенции о дипломатических отношениях.

МИД ФРГ уточнил, что будет высылать россиян, пока те не начнут расследовать убийство убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, что произошло 23 августа.

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Зелимхан Хангошвили был командиром одного из подразделений, которые боролись против российских войск. Убийцей оказался гражданин РФ, приехал в Германию по подделке документов.