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понедельник, 31 мая 2021 15:49

Россия наращивает военные соединения на границах

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Россия наращивает военные соединения на границах
Сергей Шойгу заявил, что НАТО нужно противостоять. Фото: Reuters

В России создадут около 20 новых соединений и военных частей неподалеку западных границ. Так РФ хочет "противостоять" НАТО.

Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, пишут "РИА Новости".

По его словам, соответствующее решение будет ответом на активность НАТО во главе с США. Государства якобы увеличивают интенсивность полетов и присутствия боевых кораблей у российских границ.

"В текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тысяч единиц оружия", - отметил Шойгу.

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"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и заставляют нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", - прокомментировал Шойгу.

В марте главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщал, что из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге.

Россия стягивала в оккупированный Крым эшелоны с военной техникой. В то же время в РФ объясняют, что их армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которыми считает нужным. Войска будут находиться в украинских границ до тех пор, пока решит руководство страны, заявил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков. НАТО заявило о поддержке Украины и призвал Россию прекратить военное наращивание.

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