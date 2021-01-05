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вторник, 05 января 2021 20:18

Россия начнет наращивать добычу нефти

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Россия начнет наращивать добычу нефти
Россия договорилась о нормах добычи нефти. Фото: Reuters

Россия и Саудовская Аравия договорились о новых условиях добычи нефти.

Государства сохранят ограничения на добычу нефти до марта, а потом увеличат объемы добычи, сообщает Wall Street Journal.

Официально о договоренности объявят на переговорах ОПЕК+ 5 января.

В феврале РФ сможет увеличить добычу нефти на 65 тыс. баррелей в сутки. Казахстан - на 10 тыс.

Другие страны альянса наращивать добычу не будут. Саудовская Аравия ее сократит.

Из-за информации о достижении соглашения стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,8% до $53 за баррель.

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В начале декабря страны ОПЕК+ согласились повысить добычу нефти с января на 500 тыс. баррелей в сутки, с последующим ежемесячным пересмотром. Эта сделка может повлиять на всю энергетическую отрасль.

В апреле 2020 года страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи после обвала цен на нефть на фоне пандемии. Новое соглашение рассчитано на 2 года.

Цены на нефть достигли многомесячных максимумов на ожиданиях, что в феврале из-за пандемии ОПЕК ограничит добычи на текущих уровнях. 1 января фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,43%, до $ 53,06 за баррель - самого высокого с марта 2020-го уровня. Нефть марки WTI подорожала на 2,16% до $ 49,57.

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Дата
05
января

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