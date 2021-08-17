Россия, Китай и Пакистан: кто не боится талибов в Афганистане

Афганские мигранты протестуют против власти террористов в Афганистане. Фото: Reuters

В столице Афганистана Кабуле, которую захватило движение боевиков "Талибан", остались только три посольства - России, Китая и Пакистана.

Об этом сообщило издание BBC.

Индия последней эвакуировала сотрудников посольства.

До этого своих граждан и афганских служащих забрали страны ЕС и США.

Россия планировала частичную эвакуацию сотрудников. Посол РФ Дмитрий Жирнов хочет встретиться с представителями "Талибана". Он якобы планирует обсудить вопросы безопасности российских граждан.

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Китай не прокомментировал дальнейшие планы. Однако представители власти обратились к "Талибану" с просьбой "позаботиться о безопасности граждан".

Индонезия в свою очередь заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию". Хотя посольство эвакуировала.

Страны ЕС закрыли посольства в Афганистане и начали эвакуацию сотрудников и афганских служащих. Зато Китай и Россия не будут закрывать дипведомства. Страны потребовали, чтобы Афганистан дал приют их гражданам и обеспечил защиту их интересов.