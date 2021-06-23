Россия истерит по поводу учений НАТО

В этом году в учениях Sea Breeze в Украине примет участие рекордное количество стран. Фото: armyinform

Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море Sea Breeze-2021.

Они поощряют милитаристские настроения в Киеве. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО продолжит щекотать нервы России

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальной задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", - говорится в сообщении .

Госдепартамент США сообщил о том, что шестой флот американских ВМС примет участие в учениях Sea Breeze-2021, которые США проведет совместно с Украиной в Черном море. Всего в учениях, которые будут проходить в акватории Черного моря, примут участие военные подразделения вооруженных сил с 32 стран мира. Участниками учений станут 5 тыс. военных. В частности, в Sea Breeze-2021 будут привлечены 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.