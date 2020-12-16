Россия испытала оружие для войны в космосе

Американская разведка обнаружили российские ракеты. Фото: spacecom.mil

США зафиксировали проведения Россией испытания противоспутниковой ракеты.

Командующий Космическим командованием США Джеймс Дикинсон заявил, что Россия продолжает создавать космическое оружие, передает Министерство обороны США.

В США считают, что это создает угрозу для них и дружественных им странам.

В заявлении указано, что Россия продемонстрировала два совершенно разных типа космического оружия.

Первый тип оружия способен уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Применение такого оружия может привести к засорению, что грозит коммерческим спутникам. Второй тип - это орбитальная противоспутниковое система космического оружия.

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"Россия сделала космос областью боевых действий, испытав космическое и наземное оружие, предназначенное для нацеливания и уничтожения спутников", - заявили в командовании США.

Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Речь идет об испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбите.