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Россия использует молодежь для киберпропаганды - исследование

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Россия использует молодежь для киберпропаганды - исследование
Россия относится к числу 12 стран, которые имеют кибернетические войска высокой способности. Фото: Эспрессо

Россия относится к странам, которые используют молодежь для распространения пропаганды в соцсетях.

Для этого правительственные структуры России нанимают студентов или молодежные группировки. С этой же целью используются наемные частные структуры и общественные организации, пишет издание EUvsDisinfo. Оно специализируется на разоблачении фейковых новости и дезинформации.

"Чтобы достичь цели, эти прокремлевские деятели используют сообщения, или поддерживают определенные политические силы, либо подавляют другие, отвлекают внимание аудитории, сеют раздор, или просто атакуют оппозицию. В распоряжении таких структур является широкий набор инструментов: от распространения дезинформации в СМИ, массового вмешательства в содержание и аккаунты социальных медиа и троллинга - до сбора данных для лучшего понимания целевой аудитории", - отмечают исследователи Оксфордского университета.

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Они также отмечают, что Россия относится к числу 12 стран, которые имеют кибернетические войска высокой способности, укомплектованые постоянным штатом с бюджетным финансированием. Их задача - проведение психологических операций и использование других видов информационного оружия.

Эти средства используются авторитарными режимами по всему миру для подавления прав человека, дискредитации политических оппонентов и общей дезориентации аудитории.

Тайный подразделение ГРУ Генштаба России дестабилизирует ситуацию в Европе. Эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере 10 лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существование лишь недавно. Деятельность команды вполне вписывается в "гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние.

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