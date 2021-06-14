Россия и США наращивают ядерное вооружение

Россия и США оказывают ядерному оружию все большее значение. Фото: pinterest.com

Количество развернутых ядерных боеприпасов в мире увеличилось с 105 до более 3 тыс. за 2020 год.

Почти все это оружие принадлежит России и США. Около 2 тыс. единиц находятся в состоянии боевой готовности, пишут в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира - SIPRI.

"В начале 2021-го у обеих стран было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее. Россия также увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном вследствие развертывания большего количества межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет подводных лодок", - сообщают в отчете.

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В начале 2021 года общее количество ядерного оружия составляло 13 080 единиц, в начале 2020-го - на 320 меньше.

"Общее количество боеголовок в глобальных военных арсеналах, похоже, увеличивается. Это является тревожным признаком того, что тенденция к снижению, которая характеризовала глобальные ядерные арсеналы после окончания холодной войны, застопорилась", - отметили эксперты.

По данным Института, Россия и США оказывают ядерному оружию все большее значение в контексте национальной безопасности.

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