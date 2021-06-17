Россия и Китай будут строить совместную лунную базу. показали проект

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 738
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 585
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1512
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 837
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 414
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
6 Просмотров: 621
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 693
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 891
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
4
15
5
3
9
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
Видео
Все видео
Пауки оплели целые районы паутиной
Пауки оплели целые районы паутиной
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 1458
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 162
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 837
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 234
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 342
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 02:44

Россия и Китай будут строить совместную лунную базу. показали проект

  Комментировать
Россия и Китай будут строить совместную лунную базу. показали проект
Лунную базу будут строить Россия и Китай. Фото: PA MEDIA

Космическое агентство "Роскосмос" и Китайское национальное космическое агентство представили проект совместной лунной базы.

Ее планируют построить к 2035 году, сообщает Hromadske.

Построение базы будет происходить в три этапа: разведка, строительство и эксплуатация.

На этапе разведки, который продлится до 2025 года, на Луну будет запущено шесть исследовательских аппаратов (три китайских - "Чанъэ-4", "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и три российских - "Луна -25", "Луна-26", "Луна-27"). Тогда же должно определиться финальное место для строительства станции.

Второй этап - строительство - должно продолжаться в течение 2026-2030 годов. В нем примут участие аппараты "Чанъэ-8" и "Луна-28". А на третьем этапе, который продлится до 2035-го, должны быть сведены все основные объекты станции и начаться ее эксплуатация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южная Корея присоединяется к американской программе по освоению Луны

Станция будет состоять с ряда модулей: телекоммуникационного, энергетического, лабораторного, технологического, исследовательского, модуля наблюдения и связи с Землей, командного центра и взлетно-посадочной полосы.

После начала эксплуатации лунной станции к проекту планируется привлечь и другие государства, кроме Китая и России. При этом, хотя на презентации показывали двух космонавтов, станция не будет предусматривать пребывания людей - по крайней мере, на длительной основе.

Украина участвует в американской лунной программе и планирует присоединиться к первой миссии США на Марс.

Конструкторское бюро "Южное" работает в направлении лунной программы. Уже есть достаточно интересные наработки, например, относительно космического буксира. Но эти проекты, которые требуют инвестиций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия и Китай будут строить совместную лунную базу. показали проект». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 5931
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 4437
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 3402
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2484
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
5
 Просмотров: 2358
Мир
Неизвестные обстреляли прохожих: есть погибший, 5 - в критическом состоянии
Неизвестные обстреляли прохожих: есть погибший, 5 - в критическом состоянии Просмотров: 9
Байден заявил о разрушительных последствиях в случае смерти Навального
Байден заявил о разрушительных последствиях в случае смерти Навального Просмотров: 666
Путин - убийца: президента РФ спросили об обвинениях Байдена
Путин - убийца: президента РФ спросили об обвинениях Байдена Просмотров: 801
Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов
Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов Просмотров: 207
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
6
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
5
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
5
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 374
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть