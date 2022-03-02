Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ

Президент-беглец Виктор Янукович сейчас находится в столице Беларуси Минске. Кремль готовит его к спецоперации.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на анонимные источники в разведке Украины.

Отмечается, что по одному из сценариев Януковича попытаются там объявить "президентом Украины".

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"Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-то информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу", - говорится в материале.

Виктор Янукович, находясь на посту президента, сбежал из Украины 23 февраля 2014-го. С тех пор живет в России.

В 2019 году суд заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.