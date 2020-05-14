Россия хочет лишить аккредитации журналистов NYT и Financial Times за статьи о коронавирусе

Россия требует опровержения публикаций в Financial Times и New York Times про количество жертв коронавируса в стране. Фото: EPA/Vostock-photo

Министерство иностранных дел РФ объявило о намерении направить письма в издание Financial Times и New York Times с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от Covid-19 в России. Иначе журналистов могут лишить аккредитации в РФ.

Об этом заявила в среду официальный представитель российского министерства Мария Захарова, сообщает Интерфакс Россия.

Соответствующие письма уже подготовлены, сообщила Захарова журналистам. По ее словам, эти обращения "завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии".

"Также адресовали соответствующее обращение к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, генсеку ЮНЕСКО. Аналогичные материалы направим в секретариат ООН, как пример той самой "инфодемии", к борьбе с которой призвал мир генсек ООН", - заявила Захарова.

Такие заявления прозвучали после того, как глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев обратился в министерство с требованием принять меры относительно изданий New York Times и Financial Times за статьи, в которых утверждалось, что в РФ занижают показатели смертности от коронавируса.

"В ближайшее время мы направим их в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных мер реагирования по этим журналистам вплоть до лишения их аккредитации в России", - заявил Пискарев.

Он отметил также, что публикации проверят на соответствие российскому законодательству.

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В ответ вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс в комментарии отметила, что не сомневается в достоверности информации из статей.

"Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и на интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статьи, не оспариваются", - заявила Роадс.

В частности, The New York Times со ссылкой на данные правительства Москвы писала, что в апреле текущего года в столице было зарегистрировано на 1,7 тыс. смертей больше по сравнению со средним пятилетним показателем для этого месяца. Указывая на то, что официальное число умерших от коронавируса в Москве в апреле составило 642 человека, авторы статьи делают вывод о том, что официальная статистика смертности от Covid-19 может быть занижена в несколько раз.

Ранее издание Financial Times сообщало, что число погибших от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем показывают официальные государственные данные.

В МИД России назвали публикации FT и NYT безосновательными спекуляциями и очередным сенсационным антироссийским фейком.

В Департаменте здравоохранения Москвы также опровергли эти сообщения, отметив, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденции. Кроме того, в ведомстве заявили, что диагноз Covid-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются "исключительно точными".

Россия находится на втором месте по количеству выявленных случаев заражения коронавируса. Заболевания диагностировали у более чем 242 тысяч человек. 2212 человек умерли.

Некоторые депутаты Госдумы РФ на пленарные заседания ходят со значками в виде белого креста на черном фоне. Ими "отгоняют коронавирус". Этим нарушают дресс-код, ведь утверждены только депутатские значки.