Депутаты Госдумы отгоняют Covid-19 значками и освежителями воздуха

Некоторые депутаты Госдумы РФ на пленарные заседания ходят со значками в виде белого креста на черном фоне. Этим нарушают дресс-код, ведь утверждены только депутатские значки.

"Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус", - пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет Интерфакс.

В Twitter стали насмехаться над депутатов. Российский журналист Андрей Козенко запостил скрин с сайта Amazon, где такой значок продают, как обычный освежитель воздуха.

Освежитель воздуха на сайте

Под его постом пользователи пишут, что такие "дезинфицирующие средства индивидуальной защиты" продаются в российских аптеках. В описании товара указано, что средство очищает пространство вокруг человека, защищает от различных заболеваний, в частности гриппа H1N1, гепатита, пневмонии и других "ключевых пандемических вирусов".

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"Средства защиты", которые продаются в российских аптеках