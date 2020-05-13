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среда, 13 мая 2020 10:44

В России могут выбирать президента по почте - у Путина готовят законопроект

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В России могут выбирать президента по почте - у Путина готовят законопроект
Среди механизмов проведения выборов в России: голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. Фото: pixabay

Законопроект, который разрешает гражданам голосовать на выборах различных уровней дистанционно, в том числе по почте, подготовила администрация президента России Владимира Путина.

Документ внесут на рассмотрение Госдумы уже в ближайшие дни, это сделают депутаты от партии "Единая Россия", об этом сообщает российское издание "Проект", передает "Бабель".

Поправки должны внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав". Они позволят Центризбиркому вводить механизмы голосования в условиях карантина "для охраны здоровья граждан".

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Среди механизмов: голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. Кроме этого, закон может разрешить проводить голосование досрочно на выборах Думы и президента.

По источникам российского СМИ, новые формы голосования могут понадобиться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется хранить карантин. Также эта форма голосования в целом выгодна власти - она ​​может позволить лучше контролировать результат.

Кроме единого дня голосования, новые формы могут также пригодиться во время общероссийского голосования по Конституции, которая предусматривает "обнуления" президентских сроков Путина.

Госдума РФ одобрила поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина. За проголосовали 380 депутатов, против - 43, еще 1 воздержался. Теперь ожидают решения Конституционного суда. В таком случае Путин может быть у власти еще как минимум 10 лет.

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