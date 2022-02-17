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Спецтема: Враг возле украинской границы

Россия готова к нападению - госсекретарь США Блинкен

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Россия готова к нападению - госсекретарь США Блинкен
Россия делает шаги в сторону войны. Фото: Reuters

Имеющаяся у Соединенных Штатов Америки информация четко показывает, силы России на суше и в море готовы к нападению.

Мир должен ответить на то, что делает Россия, заявил 17 февраля Государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН.

"Россия не отводит силы, а делает шаги в сторону войны. В РФ собираются создать подтекст своей атаки. Это может быть насильственное действие, сфабрикованный теракт, химическое оружие, этническая чистка, геноцид или тому подобное. Россия уже начала распространять такие настроения", - сказал он.

Если президент РФ Владимир Путин не отступит, ответ США будет мгновенным и решительным.

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"Основная задача Совета безопасности ООН - это сохранение мира. Сейчас это агрессия России. Игра идет за пределами Украины тоже. Но жизнь людей в опасности. Этот кризис влияет на весь мир. Основные принципы, поддерживающие безопасность, сейчас нарушаются. Мы должны ответить на то, что делает Россия", - подчеркнул Блинкен.

В то же время он добавил, что если РФ готова проработать выполнение обязательств, то Германия и Франция согласны организовать встречу в "нормандском формате" для урегулирования конфликта.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Три работника заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод.

Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских.

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Дата
17
февраля

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