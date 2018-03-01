"Россия - единственная угроза существованию США", - американский генерал

Американский генерал Джон Гайтен считает Россию единственной угрозой существованию США. Фото: AF.mil

Генерал американских Военно-воздушных сил Джон Гайтен назвал Россию единственной угрозой для существования США.

Об этом он заявил во время конференции Объединенных войск воздушной и противоракетной обороны США в среду, 1 марта, сообщает CNBC.

Гайтен - главный командующий ядерным вооружением США. Возглавляет стратегическое командвання США - STRATCOM.

"Россия является самой значительной угрозой только потому, что она прямо сейчас представляет собой единственную угрозу существованию США. Поэтому мы должны смотреть на нее с этой точки зрения ", - заявил Гайтен.

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Россия, КНДР и Китай представляют собой угрозы разного уровня. Эти угрозы имеют разный временной промежуток. Универсального подхода к ним быть не может. Но США ответственны за каждую из них. Северную Корею он назвал ближайшей ядерной угрозой. Китай - угрозой, надвигающейся быстрее других.

Министерство обороны США обратилось к Конгрессу с просьбой утвердить на 2019-й бюджет на оборону в размере $686 млрд. Причиной называют угрозу со стороны Китая и России. Бюджет станет одни из крупнейших в истории оборонного ведомства.