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вторник, 24 сентября 2019 16:10

Россия должна выплатить почти €1 млн родственникам пропавших чеченцев – решение суда

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Россия должна выплатить почти €1 млн родственникам пропавших чеченцев – решение суда
radiosvoboda Жительница чеченского села Новые Алды Малика Ганаева, муж и двое сыновей которой погибли 5 февраля 2000 года

Россию обязали выплатить компенсации 10 пропавшим без вести после задержания силовиками в Чечне во время Второй чеченской войны.

По решению Европейского суда по правам человека, речь идет о 920 тыс. евро, сообщает "МБХ-Медиа".

Россия должна выплатить по итогам рассмотрения 5 дел: "Байсултановы и другие против России", "Адамые против России", "Дангириевы против России", "Ибрагимовы против России", "Астамировы и Исраиловы против России".

В судебном решении говорится, что все заявители являются близкими родственниками лиц, пропавших в Чечне в 2001-2003-х после незаконного задержания военнослужащими. В каждом из случаев заявители жаловались на исчезновение родных до правоохранительных органов - расследование начиналось, но во всех случаях несколько раз приостанавливалось, возобновлялось, но в итоге ни к чему не приводило.

17 сентября 2019-го жалобу в Европейский суд по правам человека подали 24 родственники 8 жителей Чечни, которые были задержаны силовиками в конце декабря 2016-го - начале января 2017 года, и бесследно исчезли.

Заявители пожаловались на нарушение права на жизнь, запрета пыток, бесчеловечное и унижающее достоинство обращения и наказания, права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективное средство правовой защиты, а также давление с целью воспрепятствовать защите прав, что предусмотрено Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

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По мнению заявителей, власти Чечни не провели эффективное расследование исчезновений, а также не признала задержаний силовыми структурами людей, исчезли.

Евросуд обязал Россию выплатить компенсацию жителям Приднестровья. Появилось решение Европейского суда по правам человека относительно школ, которые обучают детей на румынском языке в Приднестровье. Россия нарушила право на образование 8 заявителей.

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