Россия будет председательствовать в Совбезе ООН

Россия принимает председательство в Совбезе ООН. Фото: ТСН

Временное председательство в Совете безопасности ООН переходит к делегации Российской Федерации.

"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - сообщает ООН на официальной странице в Twitter.

В августе 2019 года в Совбезе ООН председательствовала Польша. После России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре - Великобритания, в декабре - США.

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Совет безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся за столом-подковой постоянно - США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Другие десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений требуется голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов. Председательство в Совете безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.