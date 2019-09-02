Россия будет председательствовать в Совбезе ООН

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 4968
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 3573
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1557
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 684
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 477
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1521
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5211
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27324
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2808
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
1 Просмотров: 1989
Фото
Все фото
6
7
6
20
8
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Видео
Все видео
Ураган "Дориан" достиг скорости 298 км/час
Ураган "Дориан" достиг скорости 298 км/час
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27324
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6462
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2538
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2718
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 1053
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
понедельник, 02 сентября 2019 03:13

Россия будет председательствовать в Совбезе ООН

  Комментировать
Россия будет председательствовать в Совбезе ООН
Россия принимает председательство в Совбезе ООН. Фото: ТСН

Временное председательство в Совете безопасности ООН переходит к делегации Российской Федерации.

"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - сообщает ООН на официальной странице в Twitter.

В августе 2019 года в Совбезе ООН председательствовала Польша. После России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре - Великобритания, в декабре - США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко озвучил план по деоккупации Донбасса и Крыма

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся за столом-подковой постоянно - США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Другие десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений требуется голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов.

Председательство в Совете безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия будет председательствовать в Совбезе ООН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 2 Просмотров: 29719
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
10
 2 Просмотров: 28963
В последний день работы ГПУ &quot;слила&quot; громкое политическое дело
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело 7 Просмотров: 22131
&quot;Коломойский перешел от угроз к действиям&quot; - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне 32 Просмотров: 15651
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 11511
Мир
Через авиаудар по Йемену погибло более 100 человек
Через авиаудар по Йемену погибло более 100 человек Просмотров: 90
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь Просмотров: 108
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
6
 Просмотров: 297
Ураган "Дориан" достиг скорости 298 км/час
Ураган "Дориан" достиг скорости 298 км/час
 Просмотров: 1188
Президент Грузии посетит Украину
Президент Грузии посетит Украину 1 Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
32
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
11
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
7
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
7
Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды
3
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
Голосов: 2511
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua