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Спецтема: Напад Росії на Україну

Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США

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Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Разведка США дала неутешительный прогноз по Киеву. Фото: slovoidilo.ua

Новые ракетные удары по Киеву будут нанесены начиная с 3 ночи".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американскую разведку.

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В то же время в небе над Бобруйском (Беларусь) замечена российская авиация.

Госсекретарь Тони Блинкен заявил, что все данные свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев.

"Мы считаем, что Москва разработала планы широкомасштабных нарушений прав человека. И, возможно, еще более серьезных по отношению к украинскому народу", - сказал он.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует новые удары по городам Украины и отмечает, что следующие двое суток будут решающими.

"В течение следующих суток они попытаются это сделать снова. То есть будут снова удары, скорее всего, ракетные, по городам Украины. Возможно даже, что будут целиться по правительственному кварталу, непосредственно по Офису президента и так далее... Я могу сказать, что решающими станут завтрашние сутки и послезавтрашние", - сказал он.

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