Украинцев просят выключить свет в домах

Украинцев просят выключать свет в домах. Фото: sud.ua/

В Верховной Раде призвали украинцев "замаскировать" собственные дома.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале парламента.

"Светомаскировка сохраняет жизнь! Призываем всех граждан принять меры по светомаскировке собственных домов", - говорится в сообщении.

Украинцев просят выключать свет в домах, зашторивать окна, и гасить уличное освещение своих домов.

"Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток", - отмечают в сообщении.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует новые удары по городам Украины и отмечает, что следующие двое суток будут решающими. "В течение следующих суток они попытаются это сделать снова. То есть будут снова удары, скорее всего, ракетные, по городам Украины. Возможно даже, что будут целиться по правительственному кварталу, непосредственно по Офису президента и так далее... Я могу сказать, что решающими станут завтрашние сутки и послезавтрашние", - сказал он