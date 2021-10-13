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Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса

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Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
Медики принимают больных на коронавирус в больнице в Москве, 2 октября 2021 года / Getty Images

Во вторник, 12 октября, Россия установила очередной рекорд ежедневной смертности от коронавируса. Однако власти не вводят никаких карантинных запретов.

Официально за день от коронавируса умерли 973 россиянина, что является самым высоким ежедневным числом погибших с начала пандемии. В этом месяце в России неоднократно регистрировали рекордные ежедневные показатели смертности, а ежедневные новые случаи также достигли рекордных значений - 28 190 новых случаев было во вторник. Об этом пишет Al Jazeera.

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Рост числа новых больных усилил давление на систему здравоохранения страны, поскольку больницы переполнены. Выступая на заседании кабинета министров во вторник, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 11% из 235 тысяч госпитализированных в России с Covid-19 находятся в тяжелом или критическом состоянии.

В целом, с начала пандемии в России зарегистрировали более 7,8 млн случаев заболевания и 218 345 смертей - это самый высокий показатель смертности в Европе. Тем не менее Росстат считает также смертельные случаи, когда вирус не был основной причиной смерти. Оно сообщило о гораздо более высоком общем количестве смертей - около 418 тыс. россиян умерли от коронавируса.

Таким образом, Россия стала четвертой страной в мире, наиболее пострадавшей от пандемии после США, Бразилии и Индии. Это по количеству больных. По количеству умерших Россия на пятом месте в мире после Мексики.

Российское правительство говорит, что низкий уровень вакцинации, стал причиной начавшегося в прошлом месяце резкого роста новых случаев болезни и смертей. Правительство заявило в пятницу, 8 октября, что только 47 млн россиян или почти 33% из почти 146 млн населения получили хотя бы одну прививку от коронавируса. А 42,4 млн или 29%, полностью вакцинированы.

Выступая на встрече с новоизбранными российскими депутатами Думы, Путин призвал их помочь стимулировать население к добровольной вакцинации. В некоторых регионах России ограничено посещение массовых мероприятий и ограничен доступ в театры, рестораны и другие места для невакцинированных людей или те, которые не переболели. Но жизнь в Москве, Санкт-Петербурге и других больших городах остается нормальной - предприятия работают в обычном режиме, а требования носить маски часто не соблюдают.

В мире 11 октября 6745 человек в сутки умерли от коронавируса. По этому показателю Украина на четвертом месте в мире и на третьем в Европе. В этот день от Covid-19 умерли 352 украинца.

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Дата
13
октября

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