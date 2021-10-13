Украина на четвертом месте по смертности от коронавируса в мире

Украина на четвертом месте по смертности в мире / REUTERS

В мире 11 октября зафиксировали 389864 новых случая заболевания коронавирусом.

Больше всего людей заболели в США - 84 154, в Великобритании - 38 520, и в Турции - 33 860. Кроме того, в России - 28 190 новых больных, а в Румынии - 16 743. Об этом сообщает Worldometers.

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В мире 11 октября 6745 человек в сутки умерли от коронавируса. По этому показателю, Украина на четвертом месте в мире и на третьем в Европе. В этот день от Covid-19 умерли 352 украинца.

В Украине 11 октября зафиксировали 11996 новых случаев болезни, госпитализировали с коронавируса или подозрением на него 2274 человека, выздоровели 5419 украинском.

В Украине полностью вакцинированы 6,2 млн граждан или 14% населения. Это один из самых низких показателей в Европе. Меньше вакцинированных только в Армении - 5,7%. В соседней Польше - 51,5%, в России - 31,3%, в Венгрии 58,3%, в Румынии - 28,7%, в Словакии - 41,7%, в Молдове - 30,2%, в Белоруссии - 17,3%.

Украина с 11 996 случаев на восьмом месте по количеству новых больных, между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на четвертом месте, по этому показателю.

С полуночи 15 октября Херсонская область первой в Украине переходит к красной зоне епиднебезпекы.